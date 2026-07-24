Bereits während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko saß Jürgen Klopp dem anschließend zurückgetretenen Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann als TV-Experte im Nacken und sorgte nicht nur durch seinen „Noch“-Spruch für reichlich Diskussionen. Wenige Wochen nach dem beschämenden WM-Aus und dem Rücktritt von Nagelsmann erfolgt nun der Wechsel zum Hoffnungsbringer.

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Wie der DFB offiziell mitteilt, wird Klopp neuer Bundestrainer und unterschreibt einen Vertrag bis nach der WM 2030. Der Red Bull-Konzern hatte seinen Head of Global Soccer nach längeren Gesprächsrunden freigegeben. Als Kompensation zahlt der DFB eine Million Euro an eine RB-Stiftung zugunsten medizinischer Rückenmarksforschung.

Klopp galt bereits seit vielen Jahren als kommender Bundestrainer, seit seinem Abschied von Borussia Dortmund im Jahr 2015 wurde der 59-Jährige immer wieder ins Spiel gebracht. Auch der gebürtige Stuttgarter selbst ließ mehrfach verlauten, dass er den Job übernehmen würde, wenn die Gesamtkonstellation passt. Diesmal passt es.

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Seinen ersten Einsatz an der Seitenlinie wird Klopp in der Nations League gegen die Niederlande feiern. Am 24. September gastiert das DFB-Team in Amsterdam. Es folgen Heimspiele gegen Griechenland (27. September) und Serbien (1. Oktober).