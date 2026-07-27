Bayer verhandelt mit Vize-Weltmeister

Der Kader von Bayer Leverkusen nimmt allmählich Form an. Abgeschlossen sind die Aktivitäten des Bundesligisten aber noch nicht. Vor allem in der Defensive könnte sich noch etwas tun. In den Überlegungen der Verantwortlich spielt offenbar auch ein argentinischer Vizeweltmeister eine Rolle.

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Das etablierte Nachrichtenportal ‚Le Phocéen‘ berichtet von Verhandlungen zwischen der Werkself und Olympique Marseille über einen möglichen Transfer von Facundo Medina (27). Eine Einigung gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Derzeit lotet Leverkusen wohl aus, ob die Verpflichtung des Innenverteidigers, der auch links hinten spielen kann, wirtschaftlich umsetzbar ist.

Medina war in der vergangenen Spielzeit zunächst für eine Gebühr von zwei Millionen Euro von RC Lens an Marseille ausgeliehen. Zum 1. Juli griff dann eine Kaufpflicht in Höhe von 20 Millionen Euro. Die insgesamt investierten 22 Millionen Euro will die Vereinsführung der Franzosen definitiv wieder einnehmen. Vielmehr schielen die OM-Bosse natürlich darauf, bei einem Abgang Medinas einen Gewinn einzustreichen.

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Weiter heißt es, dass Medina nur eine von mehreren Optionen bei Leverkusen ist. Sollte sich ein Transfer als zu kostspielig entpuppen, würde sich Bayer auf einen anderen Profi konzentrieren. Gespräche zwischen den Klubs laufen derweil. Wie diese ausgehen, ist momentan noch nicht abzusehen.