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22-Scorer-Angreifer: Schalke & Köln mischen mit

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
1 min.
Amario Cozier-Duberry bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 reihen sich offenbar in eine Reihe prominenter Interessenten an Rechtsaußen Amario Cozier-Duberry (20) ein. Laut ‚The Athletic‘-Reporter Andy Naylor strecken neben den deutschen Klubs auch die AS Monaco, Cercle Brügge und die Glasgow Rangers die Fühler nach dem englischen U20-Nationalspieler aus.

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Die abgelaufene Saison verbrachte Cozier-Duberry leihweise in der dritten englischen Liga. In Einsatz für die Bolton Wanderers überzeugte er mit zehn Treffern und zwölf Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 41 Einsätzen. Im Sommer geht es für den Angreifer zurück zu Brighton & Hove Albion. Dem Bericht zufolge laufen Gespräche über eine Verlängerung über 2028 hinaus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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