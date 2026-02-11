Menü Suche
OM trennt sich von De Zerbi

von David Hamza - Quelle: om.fr
Roberto De Zerbi auf einer PK @Maxppp

Roberto De Zerbi ist nicht länger Trainer von Olympique Marseille. Laut Vereinsangaben erfolgte die Trennung „im gegenseitigen Einvernehmen“. Am Sonntag ging OM mit 0:5 gegen Paris St. Germain unter.

In der Ligue 1 liegen die Südfranzosen auf Platz vier, Ende Januar schied man aus der Champions League aus. De Zerbi hatte zur Saison 2024/25 in Marseille übernommen. Wer auf den 46-jährigen Italiener folgt, ist noch nicht bekannt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
