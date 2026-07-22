1,6 Milliarden für Liverpool?

Beim FC Liverpool könnte bald rund ein Drittel der Anteile den Besitzer wechseln. Wie die Fenway Sports Group, bei der John W. Henry das Sagen hat, gegenüber der ‚Financial Times‘ bestätigt, finden aktuell Verhandlungen mit einem von Amit Bhatia angeführten Konsortium über den Verkauf von Anteilen statt. Der ‚Guardian‘ berichtet, dass über den Verkauf von 30 Prozent der Anteile gesprochen wird, was rund 1,6 Milliarden Euro entspreche.

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Das interessierte Konsortium um Bhatia, der erst jüngst seine Anteile bei den Queens Park Rangers verkauft hat, könnte laut ‚Sky Sports‘ noch um Amazon-Gründer Jeff Bezos reicher werden. Der 62-Jährige sei sich seiner Investition noch nicht sicher, überlege aber, als Investor einzusteigen. Wie viel von dem Geld für die Reds für Transfers zur Verfügung stehen würde, ist noch nicht überliefert. Die Verhandlungen über den Verkauf der Anteile laufen noch.