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UEFA Champions League

BVB vs. Betis: Kovac stellt das System um

Am vierten Spieltag der Champions League will Borussia Dortmund an den Top-Acht der Tabelle dranbleiben. FT zeigt die offizielle Startelf gegen Betis Sevilla.

von Lukas Hörster
Die Aufstellung von Borussia Dortmund @Maxppp
BVB 1-1 Betis

Trainer Niko Kovac kann fast aus dem Vollen schöpfen. Neben den Langzeitverletzten Emre Can, Giannis Konstantelias und Justin Lerma fehlt Marcel Sabitzer kurzfristig erkrankt.

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Im Vergleich zum 2:2 beim FC Bayern am Wochenende wechselt Niko Kovac wieder zurück auf Fünferkette. In vorderster Front dürfen die Torschützen Serhou Guirassy und Fábio Silva diesmal gemeinsam von Beginn an ran.

So startet der BVB

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So startet Betis

Real Betis Balompié 🌴💚
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¡Nuestro once inicial para el #BVBRealBetis!

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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