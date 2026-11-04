BVB vs. Betis: Kovac stellt das System um

Trainer Niko Kovac kann fast aus dem Vollen schöpfen. Neben den Langzeitverletzten Emre Can, Giannis Konstantelias und Justin Lerma fehlt Marcel Sabitzer kurzfristig erkrankt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Vergleich zum 2:2 beim FC Bayern am Wochenende wechselt Niko Kovac wieder zurück auf Fünferkette. In vorderster Front dürfen die Torschützen Serhou Guirassy und Fábio Silva diesmal gemeinsam von Beginn an ran.

So startet der BVB

So startet Betis