UEFA Champions League
BVB vs. Betis: Kovac stellt das System um
Am vierten Spieltag der Champions League will Borussia Dortmund an den Top-Acht der Tabelle dranbleiben. FT zeigt die offizielle Startelf gegen Betis Sevilla.
@Maxppp
Trainer Niko Kovac kann fast aus dem Vollen schöpfen. Neben den Langzeitverletzten Emre Can, Giannis Konstantelias und Justin Lerma fehlt Marcel Sabitzer kurzfristig erkrankt.
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Im Vergleich zum 2:2 beim FC Bayern am Wochenende wechselt Niko Kovac wieder zurück auf Fünferkette. In vorderster Front dürfen die Torschützen Serhou Guirassy und Fábio Silva diesmal gemeinsam von Beginn an ran.
So startet der BVB
So startet Betis
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