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Bundesliga

Bayern verkündet Ulreich-Diagnose

von David Hamza - Quelle: fcbayern.com
Sven Ulreich beim Aufwärmen @Maxppp

Der Engpass auf der Torhüter-Position spitzt sich beim FC Bayern weiter zu. Nach Manuel Neuer (39), Jonas Urbig (22) und Leon Klanac (19) fällt jetzt auch Sven Ulreich (37) aus. Der Schlussmann hat sich laut Vereinsangaben einen Muskelbündelriss in den Adduktoren zugezogen.

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Ulreich kam am gestrigen Samstag gegen Bayer Leverkusen (1:1) zu seinem ersten Saison-Einsatz. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo (Mittwoch, 21 Uhr) könnte somit Leonard Prescott (16) zwischen den Pfosten stehen, der schon beim Hinspiel und gestern Teil des Kaders war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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