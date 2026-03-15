Bayern verkündet Ulreich-Diagnose

Der Engpass auf der Torhüter-Position spitzt sich beim FC Bayern weiter zu. Nach Manuel Neuer (39), Jonas Urbig (22) und Leon Klanac (19) fällt jetzt auch Sven Ulreich (37) aus. Der Schlussmann hat sich laut Vereinsangaben einen Muskelbündelriss in den Adduktoren zugezogen.

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Ulreich kam am gestrigen Samstag gegen Bayer Leverkusen (1:1) zu seinem ersten Saison-Einsatz. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo (Mittwoch, 21 Uhr) könnte somit Leonard Prescott (16) zwischen den Pfosten stehen, der schon beim Hinspiel und gestern Teil des Kaders war.