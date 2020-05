Medien: Mbappé fordert Ausstiegsklausel

Kylian Mbappé liebäugelt offenbar immer mehr mit einer Vertragsverlängerung bei Paris St. Germain. Der 21-jährige Superstar wünscht sich laut ‚as‘ in diesem Fall aber eine Ausstiegsklausel. Ein solcher Passus ist in Frankreich offiziell verboten, unter der Hand aber durchaus gängig.

Mbappé ist noch bis 2022 an PSG gebunden, das einst 180 Millionen Euro für die Dienste des Stürmers an die AS Monaco überwiesen hatte. Der Rechtsfuß will eines Tages für Real Madrid spielen, sieht den richtigen Zeitpunkt dafür aber auch angesichts der Coronakrise noch nicht gekommen, so die ‚as‘.