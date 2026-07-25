Überraschende Kehrtwende bei Endrick

Eigentlich deutete zuletzt alles darauf hin, dass Endrick nach seiner erfolgreichen Leihe zu Olympique Lyon in der kommenden Saison bei den Königlichen eine größere Rolle übernehmen sollte. Wie ‚ESPN Brasil‘ nun berichtet, schließt Real allerdings eine erneute Leihe des 19-jährigen Brasilianers inzwischen nicht mehr aus.

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Der Sinneswandel hängt dem Bericht zufolge mit der Kaderplanung der Madrilenen zusammen. Vor möglichen weiteren Neuverpflichtungen soll zunächst Platz im Angriff geschaffen werden. Die endgültige Entscheidung wollen José Mourinho und sein Trainerteam während der Saisonvorbereitung treffen. Dabei soll sich zeigen, ob Endrick oder Eigengewächs Gonzalo García (22) den Verein vorübergehend verlässt.

Endrick will bleiben

Für Endrick selbst kommt eine weitere Leihe dem Bericht zufolge allerdings nicht infrage. Nach seiner erfolgreichen Zeit in Lyon, in der er in 18 Pflichtspielen sieben Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete, will der brasilianische Nationalspieler in Madrid bleiben und sich seinen Platz bei den Königlichen erkämpfen. Sein Umfeld sieht demnach keinen Grund für einen erneuten Tapetenwechsel.