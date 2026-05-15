Chelsea blockt bei Top-Torjäger ab

Der FC Barcelona sondiert den Markt nach einem potenziellen Nachfolger für Robert Lewandowski. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, steht dabei João Pedro vom FC Chelsea weit oben auf der Liste. Dem Bericht zufolge gab es bereits Mitte April erste Kontakte zwischen den Parteien. Die ‚Daily Mail‘ hält einen Transfer in diesem Sommer allerdings für nahezu ausgeschlossen, da die Blues „null Interesse“ haben sollen, den Top-Torschützen ziehen zu lassen.

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Der 1,86 Meter große Angreifer war erst im vergangenen Sommer für rund 64 Millionen Euro nach London gewechselt und besitzt keine Ausstiegsklausel. In bislang 51 Pflichtspielen für Chelsea erzielte der Brasilianer 23 Treffer und bereitete sechs weitere Tore vor.