Rom holt Smalling zurück

Chris Smalling kehrt nach seinem erfolgreichen Leihjahr zur AS Rom zurück. Wie die Red Devils offiziell verkünden, wird der 30-jährige Abwehrspieler nun festverpflichtet und erhält bei den Römern einen Dreijahresvertrag. Dem Vernehmen nach wird eine Sockelablöse von 15 Millionen Euro fällig. Dazu könnten weitere fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen hinzukommen.

Bereits in der abgelaufenen Spielzeit lief der 31-fache englische Nationalspieler für die Roma auf. Der Rechtsfuß war unter Cheftrainer Paulo Fonseca gesetzt und kam in insgesamt 37 Pflichtspielen zum Einsatz.

After 10 years of service at Old Trafford, @ChrisSmalling has left #MUFC to join Roma on a permanent deal.



Thank you and good luck in Italy, Chris ❤️