Aston Villa leiht Disasi

Aston Villa hat kurz vor Transferschluss den nächsten Neuzugang an Land gezogen. Wie der Klub spät in der Nacht offiziell bekanntgab, wurde sich mit dem FC Chelsea auf eine Leihe von Axel Disasi bis zum Saisonende verständigt. Die Leihgebühr beträgt fünf Millionen Euro. Der 26-jährige Innenverteidiger ist der vierte namhafte Neuzugang des Klubs nach Donyell Malen (25), Marco Asensio (29) und Marcus Rashford (27).

Disasi war im Sommer 2023 von der AS Monaco zu den Blues gewechselt und steht noch bis 2029 an der Stamford Bridge unter Vertrag. In dieser Spielzeit kam der fünffache französische Nationalspieler aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks bei Chelsea nur zu sechs Ligaeinsätzen. In Birmingham soll er nun mehr Spielzeit sammeln.