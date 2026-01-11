Menü Suche
Abraham zurück in die Premier League?

von Julian Jasch - Quelle: The Telegraph
Tammy Abraham im Besiktas-Trikot @Maxppp

Aston Villa beschäftigt sich allem Anschein nach mit Tammy Abraham (28). Laut dem ‚Telegraph‘ lotet der englische Tabellendritte die Möglichkeit aus, den 1,94 Meter großen Mittelstürmer im Januar zurückzuholen. Bereits in der Saison 2018/19 hatte Abraham leihweise für die Villans auf dem Platz gestanden.

Ein möglicher Transfer dürfte jedoch schwierig umzusetzen sein. Immerhin ist Abraham aktuell samt Kaufpflicht über 13 Millionen Euro von der AS Rom an Besiktas verliehen. In der laufenden Spielzeit kommt er auf 15 Scorerpunkte (zwölf Treffer, drei Vorlagen) für den Süper Lig-Vertreter.

