Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

FC Bayern: Kim lehnt Anfragen ab

von David Hamza - Quelle: Sky
Min-Jae Kim im Training beim FC Bayern @Maxppp

Sämtliche Interessenten beißen bei Min-jae Kim vorerst auf Granit. Laut ‚Sky‘ lehnt der Innenverteidiger des FC Bayern aktuell alle Anfragen für einen Winterwechsel ab. Kim wolle mindestens bis zum Saisonende in München bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse am 29-jährigen Südkoreaner signalisierten zuletzt unter anderem Fenerbahce und Vereine aus Italien. Kim steht bis 2028 bei Bayern unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel für einen Transfer im Sommer beträgt 70 Millionen Euro. In der Startelf steht der Rechtsfuß in dieser Saison nur sehr selten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Min-Jae Kim

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Min-Jae Kim Min-Jae Kim
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert