FC Bayern: Kim lehnt Anfragen ab

Sämtliche Interessenten beißen bei Min-jae Kim vorerst auf Granit. Laut ‚Sky‘ lehnt der Innenverteidiger des FC Bayern aktuell alle Anfragen für einen Winterwechsel ab. Kim wolle mindestens bis zum Saisonende in München bleiben.

Interesse am 29-jährigen Südkoreaner signalisierten zuletzt unter anderem Fenerbahce und Vereine aus Italien. Kim steht bis 2028 bei Bayern unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel für einen Transfer im Sommer beträgt 70 Millionen Euro. In der Startelf steht der Rechtsfuß in dieser Saison nur sehr selten.