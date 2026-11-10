Damar: Lieber Wolfsburg als Bundesliga

Im Sommer hat Muhammed Damar einen Wechsel zum VfL Wolfsburg und damit in die 2. Bundesliga einer Rückkehr zur SV Elversberg vorgezogen. Das bestätigte der 22-Jährige auf einer Pressekonferenz bei der deutschen U21-Nationalmannschaft: „Ich kenne Trainer Vincent Wagner noch von der U23 in Hoffenheim. Wenn ich oben bei den Profis mal nicht gespielt habe, bin ich runter zu ihm in die U23, wir haben einen sehr guten Kontakt. Ja, es war ein Thema, aber im Endeffekt habe ich mich dann für Wolfsburg entschieden“, so der Offensivspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Saison 2024/25 hatte Damar schon einmal erfolgreich auf Leihbasis bei den Saarländern gespielt, damals noch in der Zweitklassigkeit. Im Sommer zog er dann die Wölfe seinem Ex-Klub vor. Dort läuft es für den Zehner, der den VfL stolze 5,5 Millionen Euro gekostet hat, aktuell hervorragend. In den jüngsten sechs Ligaspielen lieferte er vier Tore und eine Vorlage.