Einigung: Pepi wechselt für 36 Millionen

Der FC Fulham kann wohl in Kürze die Verpflichtung von Ricardo Pepi verkünden. Laut Fabrizio Romano haben sich die Cottagers mit der PSV Eindhoven mündlich auf eine Ablösesumme in Höhe von 36 Millionen Euro geeinigt. Pepi soll in den kommenden Tagen den Medizincheck beim Klub aus London absolvieren.

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Der ehemalige Augsburger war schon im Winter auf dem Sprung in die Premier League, doch die PSV blieb hart. Jetzt folgt also der Durchbruch am Verhandlungstisch. Pepi war 2023 für elf Millionen Euro vom FC Augsburg in die Eredivisie gewechselt. Der 23-Jährige überzeugt seither in Eindhoven, steht in dieser Saison bei 13 Toren und zwei Vorlagen in 27 Pflichtspielen.