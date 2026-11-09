Riesen-Zoff beim BVB? | Fliegende Fäuste bei Rüdiger

Trotz Jubel keine Heiterkeit

Mit seinem Doppelpack ebnete Felix Nmecha Borussia Dortmund den Weg zum Heimdreier gegen die SV Elversberg (2:1), doch intern sorgt der Mittelfeldspieler seit längerem für wenig Freude. Nun droht gar ein offener Konflikt auf der kommenden Mitgliederversammlung in zwei Wochen. Grund dafür ist laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ eine nachdrückliche Forderung der Fan- und Förderabteilung der Schwarz-Gelben, dass sich der 26-Jährige klar von heftig kritisierten evangelikalen Netzwerken abgrenzen soll, mit denen sich Nmecha offenbar identifiziert.

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In einer ausführlichen Stellungnahme richtet sich das Gremium erstmals gegen einen eigenen Profi und stellt klar, Religion dürfe „niemals ein Freifahrtschein für Diskriminierung sein“. Seine beiden Treffer hatte Nmecha jeweils mit der umstrittenen ‚The King’s return-Geste‘ gefeiert. Der Nationalspieler unterstützt das sehr konservative Netzwerk ‚Ballers in God‘, was mehrfach für interne Diskussionen gesorgt hat. Mehrere Krisengespräche mit und über den Profi haben bereits stattgefunden. Der BVB verweist in einer Stellungnahme auf „die Religions- und Glaubensfreiheit des Einzelnen“. Eine weitere Eskalation scheint möglich.

Droht Rüdiger eine XXL-Sperre?

Antonio Rüdiger (33) sorgt bei Real Madrids Sieg beim FC Valencia (3:0) für den nächsten Skandal – und das, ohne überhaupt auf dem Feld gestanden zu haben. Wie die ‚Marca‘ berichtet, verwandelte sich der Spielertunnel in der Halbzeitpause „in einen brodelnden Hexenkessel“. Valencia-Sportdirektor Braulio Vázquez monierte eine Foulentscheidung beim Schiedsrichterassistenten. Der vorbeikommende Jude Bellingham (23) habe den generischen Sportchef am Anzug vom Unparteiischen weggezogen. Daraufhin sei es zwischen den umstehenden Valencia- und Real-Profis zu einem Handgemenge gekommen.

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Drei Sicherheitsbeamte griffen ein und wollten die Profis trennen, dann flogen Fäuste. Die von Rüdiger, der zuvor nur auf der Bank gesessen hatte, traf einen Ordner mitten im Gesicht. Laut ‚Marca‘ wurde dies dem Hauptschiedsrichter mitgeteilt, der die Situation jedoch nicht in den Spielbericht aufgenommen hat. Der FC Valencia verfügt über Videoaufnahmen einer Überwachungskamera, auf denen „die entstandene Spannung sowie zahlreiche Stöße und fliegende Fäuste zu sehen sind“. Es sei wahrscheinlich, dass die Fledermäuse ein Disziplinarverfahren fordern. In diesem Fall drohen Rüdiger und Bellingham Sperren zwischen vier und zwölf Spielen. La Liga hat sich dazu bisher nicht geäußert.