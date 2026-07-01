Bayer Leverkusen muss bei der Suche nach einem Ersatz für Alejandro Grimaldo (30/Atlético Madrid) wohl den Namen Pep Chavarría von der Liste streichen. Laut Fabrizio Romano ist sich der 28-jährige Linksverteidiger mit dem FC Chelsea einig.

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Derzeit laufen die Ablöseverhandlungen mit Rayo Vallecano. Chavarría besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe 25 Millionen Euro, Chelsea will den Preis aber noch drücken. Ein Deal steht kurz bevor, berichtet Romano.