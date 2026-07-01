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Chavarría-Poker: Bayer geht leer aus

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Pep Chavarría im Rayo-Trikot @Maxppp

Bayer Leverkusen muss bei der Suche nach einem Ersatz für Alejandro Grimaldo (30/Atlético Madrid) wohl den Namen Pep Chavarría von der Liste streichen. Laut Fabrizio Romano ist sich der 28-jährige Linksverteidiger mit dem FC Chelsea einig.

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Derzeit laufen die Ablöseverhandlungen mit Rayo Vallecano. Chavarría besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe 25 Millionen Euro, Chelsea will den Preis aber noch drücken. Ein Deal steht kurz bevor, berichtet Romano.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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