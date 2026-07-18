TV-Millionen: Schalke kritisiert Verteilung scharf

Die TV-Geld-Verteilung in der Bundesliga sorgt beim FC Schalke 04 für großes Unverständnis. Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des S04, gab auf der Mitgliederversammlung deutlich zu Protokoll: „Wir stehen in der TV-Geld-Tabelle vor Elversberg, aber hinter Paderborn und allen anderen Vereinen auf dem vorletzten Platz in der Bundesliga. Der Unterschied zu Mainz, Hoffenheim oder Union beträgt circa 25 Millionen Euro. Das kann nicht sein. Wir sind der drittgrößte Verein in Deutschland, liegen auf Platz neun bei den Heimzuschauern in Europa, waren Auswärtsfahrermeister und bringen entsprechende Einschaltquoten. In anderen Topligen werden 25 Prozent der Gelder nach Interesse verteilt, in der Bundesliga sind es drei Prozent. Das werden wir nicht mehr akzeptieren.“

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Der Verein plane demnach, für die nächste Ausschreibung Lösungen vorzuschlagen, die Zuschauermagnete wie Schalke 04 zukünftig bei der Verteilung deutlich stärker berücksichtigen. Die finanzielle Situation der Knappen bleibt trotz großer Fortschritte in den vergangenen Jahren weiterhin eine Mammutaufgabe. Tillmann betonte diesbezüglich: „Wir haben einen neuen Schalker Kreisel definiert, und der dreht sich in die richtige Richtung. Nun müssen wir die Geschwindigkeit erhöhen. In der Bundesliga werden wir das negative Eigenkapital um zehn Prozent jährlich abbauen müssen – das erfordert zehn Millionen Euro Gewinn. Einen solchen Wettbewerbsnachteil hat kein anderer Bundesligist.“