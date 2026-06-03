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Koundé verkündet Zukunftsentscheidung

von Remo Schatz
Jules Koundé im Barcelona-Trainingsdress @Maxppp

Jules Koundé (27) verfolgt keinerlei Pläne, dem FC Barcelona in diesem Sommer den Rücken zu kehren. „Ich habe einen Vertrag bis 2030. Für mich ist das ganz klar. Ich bin bei Barça und hoffe, dort zu bleiben“, stellte der französische Nationalspieler bei der heutigen Pressekonferenz der Équipe Tricolore klar.

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In Barcelona wurde dem 46-fachen Nationalspieler in den vergangenen Wochen mehr und mehr durch Eric García (25) die Rechtsverteidiger-Position streitig gemacht, weswegen Wechselgerüchte aufkamen. „Ehrlich gesagt war es für mich persönlich eine Saison, die hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist“, gesteht Koundé ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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