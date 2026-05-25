Lazio findet prominenten Sarri-Ersatz

Gennaro Gattuso winkt die schnelle Rückkehr auf die Trainerbank. Matteo Moretto zufolge heuert der 48-Jährige bei Lazio Rom an, die Unterschrift erfolge zeitnah. Fabrizio Romano berichtet von einem Zweijahresvertrag. Erst Angang April war der 48-Jährige in Folge der verpassten WM-Qualifikation als italienischer Nationaltrainer zurückgetreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Hauptstadt folgt Gattuso auf Maurizio Sarri, der wiederum vor einem Wechsel innerhalb der Serie A steht. Berichten zufolge heuert der 67-jährige Übungsleiter bei Atalanta Bergamo. Dort wird ein Nachfolger für den scheidenden Raffaele Palladino gesucht.