Köln ausgestochen: Union verpflichtet Hollerbach

Union Berlin hat sich im Poker um Benedict Hollerbach durchgesetzt. Die Eisernen vermelden die Verpflichtung des aufstrebenden Angreifers offiziell. Der Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Bernd Hollerbach kommt vom Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden und kostet dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro Ablöse. Zur Vertragslänge macht Union wie üblich keine Angaben.

„Mit dem Wechsel zu Union geht für mich der Traum von der Bundesliga in Erfüllung. Das war immer mein Ziel und jetzt will ich alles dafür geben, dass ich meine Entwicklung erfolgreich fortsetzen und mich in den Dienst der Mannschaft stellen kann“, erklärt der Neuzugang.

Um Hollerbach buhlten zeitweise auch der 1. FC Köln und der 1. FC Heidenheim. Am Ende geht Union als Sieger aus den Verhandlungen hervor und kann sich auf einen spannenden Stürmer freuen, der starke 24 Torbeteiligungen zu Wehens Aufstiegssaison beisteuerte.

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagt: „Der große Sprung aus der dritten Liga hin zu uns ist allen bewusst. Dennoch sind wir überzeugt, dass Benedict mit seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins, seiner Schnelligkeit und Zielstrebigkeit gut in unser Spielsystem passt und uns in der Zukunft viel Freude bereiten kann.“