„Haaland wird zu Barça gehen“ | Zidane ein Lügner

„Er sieht aus wie ein Madrid-Spieler“

Bis 2034 steht Erling Haaland noch bei Manchester City unter Vertrag. Und doch ranken sich seit Monaten Gerüchte um einen Transfer des 26-jährigen Norwegers. Grund dafür sind die drohenden Sanktionen, die City zum Ende der Saison in die Zweitklassigkeit spülen könnten. Unter den Umständen dürfte Haaland ziemlich wahrscheinlich auf den Markt kommen.

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Und geht es nach Ex-Profi Paul Scholes, ist das Rennen schon entschieden. Der FC Bayern geht angeblich genau wie Real Madrid leer aus, wie Scholes im Podcast ‚The Good, The Bad & The Football‘ sagt: „Er sieht aus wie ein Madrid-Spieler, ich stelle ihn mir perfekt im Madrid-Trikot vor. Aber er wird zu Barça gehen.“ Ob Scholes tatsächlich Quellen für seine Behauptung hat, ist allerdings nicht überliefert.

Alte Liebe rostet nicht

Der Kopfstoß von Zinédine Zidane an Marco Materazzi hat sich in diesem Jahr zum 20. Mal gejährt. Am heutigen Donnerstag (20:45 Uhr) trifft Frankreich wieder einmal auf Italien. Zidane ist inzwischen Trainer der Équipe Tricolore und hat sich auf der Pressekonferenz zum Kopfstoß geäußert, für den es auch nach 20 Jahren noch immer keine Aussprache zwischen den Akteuren gab: „Ich bin nicht stolz auf den Kopfstoß, den ich Materazzi versetzt habe, aber ich habe keine Gewissensbisse“, so Zidane.

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Eine Aussage, die bei Materazzi zumindest für Verwunderung sorgt: „Dieser Satz von Zizou erscheint mir ein bisschen widersprüchlich, oder?“, sagt der ehemalige Innenverteidiger gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘. Und weiter: „Es ist Zidane, der keinen Frieden schließen will. Er ist nicht stolz auf den Kopfstoß, hat aber auch keine Gewissensbisse: Was soll das?“ Anschließend erzählt Materazzi eine interessante Anekdote aus dem Jahr 2010. Die beiden hätten sich zufällig auf einem Parkplatz bei einem Hotel in Mailand getroffen und über den Vorfall gesprochen. „Schade, dass er dann alles geleugnet hat und gesagt hat, er hätte gedacht, ich sei ein Fan“, zeigt sich Materazzi enttäuscht.