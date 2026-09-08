Ex-Bayer James vor Europa-Rückkehr

James Rodríguez wird offenbar noch eine Ehrenrunde im europäischen Klubfußball drehen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, befindet sich der 35-jährige Kolumbianer in fortgeschrittenen Gesprächen mit US Avellino. Die Einigung mit dem italienischen Zweitligisten sei greifbar.

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Der Spielgestalter war zwischen Februar und Juni dieses Jahres in der MLS für den Minnesota United FC aufgelaufen und nahm für Kolumbien auch an der WM teil. Das Engagement in Minneapolis fand aber keine Fortsetzung. In der Hinrunde der Saison 2024/25 hatte der frühere Bayern-Profi das bislang letzte Mal in Europa bei Rayo Vallecano unter Vertrag gestanden.