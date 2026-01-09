Atlético: Zieht es Gallagher zurück auf die Insel?

Aston Villa hat Conor Gallagher ins Visier genommen. Wie ‚Talksport‘ berichtet, sind die Villains an einer Rückholaktion des 25-Jährigen in die Premier League interessiert. Im Gespräch ist demnach ein Leihgeschäft bis Saisonende inklusive einer Kaufpflicht.

Gallagher war im Sommer 2024 nach Spanien gewechselt, konnte sich bei Atlético Madrid aber nie nachhaltig durchsetzen. In der laufenden Spielzeit reichte es bisher für den zentralen Mittelfeldspieler lediglich zu vier Startelf-Einsätzen. Der englische Nationalspieler steht einer Rückkehr in die Heimat offen gegenüber, um seine Chance auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft zu wahren.