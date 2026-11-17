Verwirrung um El Khannouss

Wie lange bleibt Bilal El Khannouss (22) noch beim VfB Stuttgart? ‚Sky‘ berichtete zuletzt, dass die Schwaben dem technisch versierten Offensivspieler ein neues Preisschild von 40 Millionen Euro auferlegt haben und im Winter unter Umständen verkaufsbereit wären. Laut ‚Teamtalk‘ hat Leeds United kürzlich beim VfB angefragt, ob sich ein Transfer im Winter bewerkstelligen ließe.

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Widersprüchlich zur jüngsten Berichterstattung: Der Bundesligist habe Leeds mitgeteilt, dass El Khannouss im Winter nicht abgegeben werden soll. Der VfB habe „nicht die Absicht, mitten in der Saison Angebote für den Star anzunehmen, da er ihn als wichtigen Baustein für seine Saisonziele sieht“, berichtet ‚Teamtalk‘. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Poker in der kommenden Transferperiode entwickelt.

Dickes Ausrufezeichen

Die Begeisterung nach Deutschlands 5:0-Kantersieg gegen die Niederlande ist groß. „Wirtz frittiert die Niederlande“, titelt die ‚WAZ‘. Die ‚Bild‘ schreibt euphorisiert: „Klopp-Gala! Wirtz-Zauber! Scherhant-Märchen!“ Doch nicht nur im In-, sondern auch im Ausland findet der dominante Sieg große Beachtung.

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Der niederländische ‚Telegraaf‘ konstatiert: „Niederlande in Deutschland abgeschlachtet. […] In Berlin wurde die Mannschaft von Xavi Hernández von Deutschland mit 0:5 gedemütigt – für Oranje ist es die höchste Niederlage seit 1959.“ Die ‚Marca‘ aus dem Weltmeister-Land Spanien, einem möglichen Viertelfinal-Gegner der DFB-Elf, zeigt sich beeindruckt: „Deutschland ist einschüchternd – und könnte ein Gegner für Spanien werden. Jürgen Klopp brachte den Rock ’n‘ Roll-Fußball zurück nach Deutschland.“