Real Madrid-Präsident Florentino Pérez hatte entscheidenden Anteil daran, dass sich Kylian Mbappé 2024 für einen Wechsel zu den Königlichen entschieden hat. In einem Interview mit der ‚as‘ erzählt der Franzose: „Er hat mich hierher geholt. Wir standen schon zehn Jahre vor meiner Ankunft in Kontakt. Er hat bei jeder Entscheidung, ob positiv oder negativ für Real Madrid, stets Zuneigung und Verständnis gezeigt. Er sagte mir immer, dass ich eines Tages für Real Madrid spielen würde, und nun bin ich hier und überglücklich. Deshalb bin ich ihm unendlich dankbar für alles, was er für mich getan hat und weiterhin tut. Er ist der beste Präsident der Welt.“

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Insbesondere das letzte Jahr von Mbappé bei Paris St. Germain verlief alles andere als reibungslos. Der 27-Jährige deutete an: „Und man weiß ja nicht alles. Ich finde, ich sollte zwei Jahre später niemanden kritisieren. Es war unglaublich schwierig, aber es ist Vergangenheit.“ Seit seinem Wechsel in die spanische Hauptstadt läuft es für den Angreifer jedoch wie am Schnürchen: In 110 Pflichtspielen für Los Blancos erzielte der Rechtsfuß 94 Tore und bereitete 14 weitere vor. Ein großer Titel mit den Madrilenen blieb ihm bisher allerdings noch verwehrt.