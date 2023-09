Nagelsmann-Deal: Bayern hilft dem DFB – Verkündung heute?

Der FC Bayern greift dem DFB bei der Verpflichtung von Julian Nagelsmann unter die Arme. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zahlen die Münchner dem 36-Jährigen eine Einmalzahlung, die sich auf bis zu 1,5 Millionen Euro beläuft. Damit soll die Diskrepanz zwischen Nagelsmanns aktuellem Bayern-Gehalt und dem Salär, das er beim DFB bezieht (maximal vier Millionen Euro im Jahr), zumindest etwas geschlossen werden.

Bereits am heutigen Freitag könnte Nagelsmann als neuer Bundestrainer präsentiert werden. Der DFB kündigte für 12 Uhr eine Pressekonferenz an. ‚Sport1‘ zufolge soll in der PK die Entscheidung pro Nagelsmann bekanntgegeben werden.

Der ehemalige Leipzig-Coach erhält dem Vernehmen nach einen Vertrag bis zum Ende der Heim-EM im kommenden Jahr, ist also erst einmal nur eine Lösung auf Zeit. Seit März dieses Jahres ist Nagelsmann ohne Job, stand zuvor 84 Partien beim Rekordmeister an der Seitenlinie.