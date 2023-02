Reals Shooting-Star: Rodríguez winkt Gehaltserhöhung

Álvaro Rodriguez winkt nach seinem Traumdebüt für Real Madrid schon bald eine Gehaltsanpassung. Wie der Journalist César Luis Merlo berichtet, greift im Vertrag des 18-jährigen Stürmers nach zehn Einsätzen für das Profiteam eine entsprechende Klausel, die das Jahressalär deutlich erhöht.

Bis 2027 ist Rodriguez an die Königlichen gebunden. Sollte der Youngster die zehn Einsätze noch im laufenden Wettbewerb erreichen, verlängert sich sein Arbeitsvertrag aber nicht. Zuletzt war der Name des schlaksigen Mittelstürmers in aller Munde, da er bei seinem Debüt für Los Blancos einen Assist gegen CA Osasuna (2:0) lieferte und im Derbi madrileño gegen Atlético den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte.

