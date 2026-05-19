25 Millionen: Ex-Bayern-Flirt ist begehrt

Olympique Lyon könnte den US-amerikanischen Nationalspieler Tanner Tessmann im Sommer abgeben. Laut ‚The Athletic‘ ist OL bereit, den 24-Jährigen für eine Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro ziehen zu lassen. Vereine aus England und Italien hätten bereits Interesse signalisiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tessmann war vor zwei Jahren vom FC Venedig in die Ligue 1 gewechselt und ist bei Lyon Stammkraft. Vor fünf Jahren hatte sich Tessmann im Probetraining beim FC Bayern vorgestellt, zu einer Verpflichtung kam es aber nicht. Vertraglich ist der Sechser noch bis 2029 an OL gebunden.