57 Millionen: Bayerns harte Konkurrenz bei Verbruggen

Bart Verbruggen wird seit geraumer Zeit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wer beim FCB in der kommenden Saison als Nummer eins zwischen den Pfosten steht, ist angesichts des auslaufenden Vertrags von Manuel Neuer (39) noch nicht final geklärt. An der Säbener Straße möchte man deshalb auf alle Szenarios vorbereitet sein.

Einem Bericht von ‚Talksport‘ zufolge ist der Rekordmeister noch immer am Torhüter von Brighton & Hove Albion interessiert. Verbruggen sei für den Sommer in das Visier der Münchener geraten, heißt es. An die Seagulls ist der 23-Jährige vertraglich bis 2028 gebunden.

Im Werben um Verbruggen ist Bayern aber nicht allein. Auch der FC Chelsea hat ein Auge auf den niederländischen Nationaltorhüter geworfen. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass die Blues sogar bereit seien, die von Brighton aufgerufene Ablöse von umgerechnet rund 57 Millionen Euro zu bezahlen. Dass die Bayern so viel zahlen würden, ist angesichts der vielversprechenden Einsätze von Jonas Urbig (22) doch fraglich.