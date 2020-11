Duisburg entlässt Lieberknecht

Torsten Lieberknecht und der MSV Duisburg gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Meidericher offiziell bestätigen, wurde der Cheftrainer nach der gestrigen 1:3-Pleite gegen Viktoria Köln freigestellt. Auf das anstehende Ligaspiel gegen Türkgücü München bereiten die bisherigen Co-Trainer Marvin Compper, Branimir Bajic und Sven Beuckert das Team vor. Im Anschluss soll der neue Cheftrainer vorgestellt werden.

„Wir haben in dieser Saison auch nach acht Spielen nicht zu Konstanz und Stabilität gefunden“, begründet Sportdirektor Ivo Grlic, „die Ergebnisse stimmen nicht, und eine positive Entwicklung haben wir leider auch nicht erkennen können. Das macht diesen Schritt jetzt notwendig. Denn die Mannschaft hat Potenzial, und wir sind überzeugt davon, dass wir mit diesem Potenzial wieder in die Erfolgsspur kommen – auch wenn es das erste Ziel sein muss, wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen.“