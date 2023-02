PSG: Tuchel-Gerüchte nehmen Fahrt auf

Für Christophe Galtier könnte die Luft bei Paris St. Germain dünn werden, sollte der französische Nobelklub die 0:1-Niederlage aus dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern nicht mehr drehen und damit zum wiederholten Male das große Ziel Champions League-Sieg verpassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hinter den Kulissen befasst man sich längst mit dem Szenario eines erneuten Trainerwechsels. Kontakt hat PSG-Berater Luis Campos nach FT-Infos schon zu Roma-Coach José Mourinho aufgenommen. Aber auch der Name von Ex-Trainer Thomas Tuchel wird am Eiffelturm gehandelt.

Lese-Tipp

Werner kritisiert Tuchel: „Das war nicht wirklich fair“

‚RMC‘ berichtete vor wenigen Tagen, der 49-Jährige habe klubintern nach wie vor viele Befürworter und Unterstützer. Der ‚Evening Standard‘ ergänzt nun, PSG wolle Tuchels grundsätzliche Bereitschaft für eine zweite Amtszeit abklopfen. Die Franzosen seien außerdem bereit, dessen Entlassung als Fehler einzugestehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwist mit Leonardo

Tuchel hatte PSG bereits zwischen 2018 und 2020 gecoacht, ehe er den Verein verlassen musste. Ein Zwist mit dem damaligen Sportlichen Leiter Leonardo führte unter anderem zur Trennung. Der Brasilianer ist inzwischen aber nicht mehr im Amt – ebenso ist Tuchel nach seiner Freistellung beim FC Chelsea seit Anfang September auf dem Markt.

Laut ‚Evening Standard‘ gute Voraussetzung für eine erneute Zusammenarbeit mit PSG. Für diese fordere Tuchel aber vollen Fokus auf seine Trainertätigkeit, Transferbelange sollen ihn nicht zu sehr vereinnahmen – Stolpersteine wie interne Konflikte mit Star-Spielern wüsste er zudem gerne von Klubseite aus dem Weg geräumt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob sich die Tuchel-Gerüchte konkretisieren, dürfte vor allem vom Pariser Abschneiden in München abhängen. Am 8. März steigt das Achtelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena.