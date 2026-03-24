Flügelflitzer Ouaissa doppelt im Bundesliga-Fokus

Sechs Tore und vier Vorlagen in 26 Ligaspielen stehen für Sami Ouaissa von NEC Nijmegen derzeit zu Buche. Der 21-jährige Flügelspieler gehört damit zu den Topscorern seiner Mannschaft und hat maßgeblichen Anteil am Erfolg von Nijmegen. Der Klub belegt in der Eredivisie den dritten Platz, steht zwei Punkte vor Ajax Amsterdam und drei hinter Feyenoord Rotterdam.

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Ein Umstand, der die Spieler des kleinen Vereins aus der Provinz Gelderland ins Rampenlicht stellt. Nach Informationen des Portals ‚Soccernews.nl‘ steht Ouaissa unter anderem auch bei zwei Vereinen aus Deutschland auf dem Zettel. Scouts vom VfB Stuttgart und vom VfL Wolfsburg sollen schon mehrfach auf der Tribüne gesessen haben, um den U21-Nationalspieler der Niederlande zu beobachten.

Langer Vertrag ohne Klausel

NEC befindet sich beim Leistungsträger in einer komfortablen Position. Bis 2028 ist Ouaissa vertraglich gebunden, eine Ausstiegsklausel existiert dem Vernehmen nach nicht. Dennoch wäre der Eredivisie-Vertreter dem Bericht zufolge verkaufsbereit. Allerdings erst ab einer Summe von acht bis zehn Millionen Euro – für die beiden Interessenten aus der Bundesliga durchaus realisierbar.

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Doch nicht nur hierzulande ist Ouaissa aufgefallen. ‚De Telegraaf‘ berichtete erst vor einigen Tagen, dass es der Linksfuß auch auf den Notizblock von Feyenoord geschafft hat. Zudem sollen die Topteams aus der Niederlande sowie französische und italienische Teams ihr Interesse hinterlegt haben.