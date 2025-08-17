Leipziger Klartext zu Xavi

Marcel Schäfer hat Stellung zum Stand der Dinge in der Personalie Xavi Simons bezogen. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Sportchef von RB Leipzig über einen möglichen Wechsel des Offensivkünstlers: „Wir treffen alle unsere Entscheidungen nach sportlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wenn es für alle passt, haben wir in der Vergangenheit oft Spielerwechsel ermöglicht. Aktuell ist das nicht der Fall, und wenn sich nichts ändert, wird Xavi ein Spieler von RB Leipzig bleiben.“

Ernsthaftester Bewerber um die Dienste von Xavi ist der FC Chelsea. Die Blues wollen allerdings zunächst zwei Spieler von der Gehaltsliste streichen, um Budget für den Niederländer freizumachen. Mögliche Abgangskandidaten sind die Angreifer Christopher Nkunku (27), Nicolas Jackson (24) und Tyrique George (19). Die Zeit drängt, denn in rund zwei Wochen schließt der Sommertransfermarkt seine Pforten.