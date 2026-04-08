Barça-Star sondiert den Markt | Königlicher Bayern-Auftritt

Spielzeit geht über Verbundenheit

70 Pflichtspiele hat Marc Casadó (22) bereits für den FC Barcelona absolviert, in der laufenden Saison musste er sich aber häufig mit einem Bankplatz begnügen. Das führt dazu, dass der defensive Mittelfeldspieler, der seit 2016 für die Blaugrana aufläuft, ernsthaft über seine Zukunft bei den Katalanen nachdenkt.

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Nach Informationen von ‚Cadena SER‘ hat Casadó seinem Berater aufgetragen, sich aktiv auf dem Markt nach möglichen Optionen umzuhören. Der Situation seien sich auch die Klubverantwortlichen bewusst, die sich schon auf einen Abflug des spanischen Nationalspielers (zwei Länderspiele) einstellen – vielleicht auch zunächst per Leihe, denn Casadós Potenzial ist man sich durchaus bewusst.

Erste Runde geht an Bayern

Endlich konnte der FC Bayern wieder einen Sieg gegen Real Madrid einfahren – und das ausgerechnet auswärts im altehrwürdigen Santiago Bernabéu. Mit dem 2:1-Erfolg haben sich die Münchner in eine gute Ausgangslage gebracht, das wird natürlich in der Medienlandschaft aufgegriffen.

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„Giganten-Sieg bei Real“ titelt die ‚Bild‘, die noch deutlicher wird: „Dieser Auftritt war königlich.“ Bei der ‚Mundo Deportivo‘ heißt es, dass die Madrilenen jetzt „mit dem Rücken zur Wand“ stehen. Doch nicht alle spanischen Zeitungen schlagen in diese Kerbe. „Solange es Leben gibt“, glaubt die ‚Marca‘ noch an ein Real-Comeback im Rückspiel, das am kommenden Mittwoch (21 Uhr) in der Allianz Arena steigt. Ob „das Tor der Hoffnung“, womit die ‚as‘ den Anschlusstreffer von Kylian Mbappé meint, tatsächlich den Startschuss für eine große Aufholjagd darstellt?