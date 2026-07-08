Konkretes Ziel: Terrier plant Bayer-Abflug

Womöglich wird Martin Terrier nie mehr für Bayer Leverkusen auflaufen. Wie das Portal ‚Le Phocéen‘ berichtet, will der 29-Jährige unbedingt zu Olympique Marseille wechseln und habe das seinem Zielverein auch schon mitgeteilt. Im Gespräch ist unter anderem ein mögliches Leihgeschäft, Verhandlungen hätten allerdings noch nicht stattgefunden.

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Die Werkself hatte vor zwei Jahren satte 20 Millionen Euro an Stade Rennes für den Flügelstürmer überwiesen, bislang konnte Terrier das aber nicht mit Leistung zurückzahlen. Zahlreiche Verletzungen werfen den Rechtsfuß immer wieder zurück, derzeit fehlt er der Werkself noch mit einer Oberschenkelverletzung.

Der Transfer steckt noch in den Kinderschuhen. Sollte Terrier das Bayer-Kreuz tatsächlich verlassen, würde er keine allzu große Fußspuren hinterlassen. In zwei Jahren kam er auf 44 Pflichtspiele, erzielte sieben Tore und legte zwei Treffer vor. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.