Kuriose Vertragsauflösung mit Ramsey

Mittelfeldspieler Aaron Ramsey ist nicht länger Spieler bei den UNAM Pumas. Übereinstimmenden Berichten zufolge hat der mexikanische Klub den Vertrag mit dem 34-jährigen Ex-Spieler des FC Arsenal aufgelöst, nachdem dieser wochenlang dem Training ferngeblieben war.

Der Hintergrund ist kurios wie traurig: Ramseys Hund Halo verschwand vor gut drei Wochen aus einer Tagesbetreuung. Der trauernde Waliser sah sich fortan nicht mehr imstande, Fußball zu spielen. Mittlerweile ist Ramsey bereits nach Großbritannien zurückgekehrt, heißt es. Für die Pumas spielte er nur sechsmal.