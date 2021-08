Abraham schon in Rom

Der Wechsel von Tammy Abraham (23) zur AS Rom dürfte in Kürze über die Bühne gehen. Der Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio veröffentlich bereits Bilder vom englischen Stürmer am Flughafen der Ewigen Stadt. In den nächsten Stunden folgen letzte Formalitäten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abraham soll der von Trainer José Mourinho geforderte neue Roma-Torjäger werden. 40 Millionen Euro lassen sich die Giallorossi dem Vernehmen nach seine Verpflichtung kosten, fünf Millionen Euro können laut Branchenkenner Fabrizio Romano als Boni hinzukommen. Ab 2023 habe der FC Chelsea die Option, Abraham für 80 Millionen Euro zurückzukaufen.