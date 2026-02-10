Menü Suche
Erstes Angebot für Lewandowski

von Dominik Sandler - Quelle: Sport
Ronald Araujo, Robert Lewandowski und Dani Olmo im Training @Maxppp

Stürmer Robert Lewandowski könnte im Herbst seiner Karriere ein neues Abenteuer wagen. Laut der ‚Sport‘ hat Chicago Fire dem 37-Jährigen ein erstes Angebot über zwei Jahre unterbreitet. Der Vertrag des Polen läuft beim FC Barcelona im kommenden Sommer aus, die Katalanen würden gerne verlängern.

Der polnische Nationalstürmer soll in Zukunft weniger Einsatzzeiten erhalten und nur noch die Hälfte verdienen. Schon in dieser Saison bringt Hansi Flick Lewandowski immer wieder von der Bank. Seit Wochen befindet sich Lewy auch deshalb in Gesprächen mit Chicago, das MLS-Team wird jetzt konkret.

La Liga
Major League Soccer
Chicago
Barcelona
Robert Lewandowski

