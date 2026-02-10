Erstes Angebot für Lewandowski

Stürmer Robert Lewandowski könnte im Herbst seiner Karriere ein neues Abenteuer wagen. Laut der ‚Sport‘ hat Chicago Fire dem 37-Jährigen ein erstes Angebot über zwei Jahre unterbreitet. Der Vertrag des Polen läuft beim FC Barcelona im kommenden Sommer aus, die Katalanen würden gerne verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der polnische Nationalstürmer soll in Zukunft weniger Einsatzzeiten erhalten und nur noch die Hälfte verdienen. Schon in dieser Saison bringt Hansi Flick Lewandowski immer wieder von der Bank. Seit Wochen befindet sich Lewy auch deshalb in Gesprächen mit Chicago, das MLS-Team wird jetzt konkret.