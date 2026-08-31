Menü Suche
Kommentar 1
FT-Exklusiv FT-Kurve Bundesliga

Eintracht: Hijack-Manöver bei Nkounkou

von Santi Aouna - Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
Niels Nkounkou im Eintracht-Training @Maxppp

Um Niels Nkounkou ist ein regelrechter Transferpoker entfacht. Nach FT-Informationen buhlt Celtic Glasgow intensiv um den 25-jährigen Linksverteidiger. Die Schotten drängen auf einen schnellen Abschluss, um dem OGC Nizza zuvorzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ligue 1-Klub hatte bereits eine Einigung mit Nkounkou erzielt. Allerdings würde der Verein von der Côte d’Azur den Transfer erst durchziehen, wenn Melvin Bard (25) als Abgang feststeht. Das Zögern aus Nizza will sich Celtic nun offenbar zunutze machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premiership
Frankfurt
Celtic
Niels Nkounkou

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premiership Premiership
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Celtic Logo Celtic Glasgow
Niels Nkounkou Niels Nkounkou
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert