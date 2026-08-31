Um Niels Nkounkou ist ein regelrechter Transferpoker entfacht. Nach FT-Informationen buhlt Celtic Glasgow intensiv um den 25-jährigen Linksverteidiger. Die Schotten drängen auf einen schnellen Abschluss, um dem OGC Nizza zuvorzukommen.

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Der Ligue 1-Klub hatte bereits eine Einigung mit Nkounkou erzielt. Allerdings würde der Verein von der Côte d’Azur den Transfer erst durchziehen, wenn Melvin Bard (25) als Abgang feststeht. Das Zögern aus Nizza will sich Celtic nun offenbar zunutze machen.