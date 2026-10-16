Bekanntes Muster: Dortmunds 20-Millionen-Problem mit Albert

Vier Länderspiele für die USA hat Mathis Albert mit seinen 17 Jahren bereits absolviert. In der vergangenen Länderspielpause Anfang Oktober entstand nach seinem Debüttreffer in den Staaten ein echter Hype um das Ausnahmetalent. Laut der ‚Sport Bild‘ hat Albert allein aus seinem Heimatland fast ein Dutzend Interviewanfragen vorliegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegensätzlich dazu ist seine Situation bei Borussia Dortmund. Der Tabellenzweite der Bundesliga ist zwar restlos von den Qualitäten des begnadeten Flügelspielers überzeugt, zum Zug kommt er beim BVB aber bislang nur selten.

In der Bundesliga hat Albert in der laufenden Saison noch keine Einsatzminute auf dem Konto, lediglich im DFB-Pokal durfte er gegen den Oberligisten HEBC Hamburg (5:0) ran. Eine enttäuschende Ausbeute für den Rechtsfuß, der in dieser Spielzeit eigentlich regelmäßig Einsatzzeit bei den Profis erhalten sollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

20 Millionen in Sicht

Das Interesse europäischer Spitzenvereine ist nichtsdestotrotz weiterhin groß. ‚Sky‘ berichtete am gestrigen Donnerstag, dass Manchester City und der FC Chelsea im vergangenen Winter bereit waren, 15 bis 20 Millionen Euro für Albert auf den Tisch zu legen. Auch Paris St. Germain wollte ihn bereits an Bord holen. City ist der ‚Sport Bild‘ zufolge noch immer bereit, eine Offerte von 20 Millionen Euro abzugeben.

Aus diesem Grund steht der BVB vor einem bekannten Problem. In der jüngeren Vergangenheit schafften Talente wie Paris Brunner (20), Cole Campbell (20), Almugera Kabar (20) oder Julien Duranville (20) nicht auf Anhieb den Durchbruch in der Profimannschaft. Stattdessen wurde ihre Entwicklung blockiert, da sie nicht genug Einsatzzeit auf angemessenem Niveau sammeln konnten und – wie Albert aktuell – oft auf der Bank Platz nahmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang hat sich zugegebenermaßen noch keiner der genannten Akteure nachhaltig durchgesetzt, auch wenn Brunner aktuell auf bestem Wege ist. Dennoch ist in den vergangenen Jahren klar erkennbar, dass die Durchlässigkeit aus der Jugend in Dortmund niedrig ist.

ManCity dran: Sollte der BVB sein Juwel Mathis Albert für 20 Millionen Euro verkaufen? Ja, fairer Preis Nein, er wird bald noch viel mehr wert sein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Wie geht es weiter?

Der BVB muss jetzt abwägen, wie weiter mit Albert verfahren werden soll. Einerseits ist der Offensivspieler ein großes Versprechen für die Zukunft, andererseits bremst die aktuelle Rolle seine Entwicklung aus. Hinzu kommen die Lockrufe der interessierten Großklubs, denen Albert mehr Gehör schenken dürfte, sofern sich seine Situation bei den Schwarz-Gelben nicht ändert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brisant: Alberts Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Allerdings ist es gut möglich, dass der BVB hinter verschlossenen Türen bereits eine Anschlussvereinbarung mit dem Youngster getroffen hat. Es bleibt spannend, wie sich die Personalie in den nächsten Wochen entwickelt.