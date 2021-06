Anderlecht verlängert mit Verschaeren

Der RSC Anderlecht stattet Toptalent Yari Verschaeren mit einem neuen Arbeitspapier aus. Bis 2024 läuft der neue Vertrag des 19-jährigen Offensivspielers, der in dieser Saison seinen Durchbruch bei den Profis feierte.

The Kid is here to stay. Yari speelt nog tot 2024 bij paars-wit. 🟣⚪ Plus d'infos via https://t.co/HNx6PZrMVF pic.twitter.com/Maqi3ogCSe