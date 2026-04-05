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Bundesliga

Werder gibt Pieper-Diagnose bekannt

von David Hamza
1 min.
Amos Pieper im Porträt @Maxppp

Amos Pieper (28) wird dem SV Werder nach seiner vorzeitigen Auswechslung beim gestrigen Spiel gegen RB Leipzig (1:2) schnell wieder zur Verfügung stehen. Trainer Daniel Thioune erklärte heute: „Amos ist gestürzt und hat beim Fall eine Schädelprellung erlitten. Ich gehe aber fest davon aus, dass er Mitte der Woche wieder auf dem Trainingsplatz stehen wird.“

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Nach einer langwierigen Knieverletzung, die Pieper seit Ende Januar lahmgelegt hatte, sollte der Innenverteidiger eigentlich behutsam aufgebaut werden, erläutert Thioune: „Der Gedanke war ohnehin, ihn zu Beginn der zweiten Hälfte auszuwechseln, weil er kräftemäßig am Ende war. In der Situation war es dann etwas verfrüht wegen einer Schädelprellung.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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