Spanien spektakulär ins Viertelfinale | Die Noten zum Tor-Festival

Spanien startete gut in die Partie und kam in den ersten 20 Minuten zu zwei Großchancen durch Koke und Álvaro Morata, die aber beide in bester Position recht kläglich abschlossen. Daraufhin folgte dann der Schock: Ein kurioses Eigentor der Furia Roja brachte Kroatien in Führung. Der Lapsus von Torhüter Unai Simón sorgte dafür, dass die Kroaten besser ins Spiel fanden, Spanien dagegen musste sich erst schütteln.

Mehr als zehn Minuten brauchte der Weltmeister von 2010 aber nicht, ehe er neues Land sah. Spanien nahm das Heft des Handelns wieder vermehrt in die eigene Hand und demonstrierte die technische Überlegenheit. Der Treffer zum Ausgleich war die logische Folge.

Totgesagte leben länger

Nach dem Pausentee blieb Spanien überlegen und meist in Ballbesitz. Kroatien fand wenig Zugriff und kam selbst kaum noch bis ins letzte Drittel. Nach einer Stunde war es dann Azpilicueta, der das Spiel endgültig drehte. Als dann Ferran Torres auf 3:1 stellte, schien die Partie gelaufen. Doch Kroatien nutzte zweimal die Schläfrigkeit in der spanischen Hintermannschaft und kam in der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich – auf einmal hieß es Verlängerung in Kopenhagen.

Es entwickelte sich eine offene und wilde Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Spanier waren aber einen Tick frischer, zielstrebiger und kaltschnäuziger. Nach den ersten 15 Minuten der Verlängerung hieß es 5:3 für Spanien. Ein zweites Mal kam Kroatien an diesem Abend nicht zurück.

Torfolge

1:0 Simón (Eigentor) (20.): Ein Tor aus dem nichts. Youngster Pedri passt den Ball aus 40 Metern zurück zu Keeper Unai Simón, der völlig unbedrängt an der Kugel vorbeisäbelt. Als er sein Malheur bemerkt, ist es schon zu spät und der Ball findet seinen Weg ins Tor.

1:1 Sarabia (38.): Den ersten Abschluss blockt Modric noch ob, der Ball landet dann bei Linksverteidiger Gaya, der das lange Eck anvisiert. Keeper Livakovic kann den Ball parieren, wehrt aber nur nach vorne ab. Sarabia steht goldrichtig und lässt sich die nächste 100-prozentige Chance nicht entgehen.

1:2 Azpilicueta (57.): Der Rechtsverteidiger treibt den Ball über das halbe Feld nach vorne. Über Pedri landet die Kugel bei Ferran Torres, der links von der Grundlinie butterweich in die Mitte flankt. Azpilicueta ist durchgelaufen und vollstreckt mit dem Kopf.

1:3 F. Torres (77.): Dieses Mal pennen die Kroaten. Gaya führt einen Freistoß in der eigenen Hälfte schnell aus, jagt den Ball diagonal über das halbe Spielfeld zu Ferran Torres. Der Offensivmann von City lässt Gvardiol erneut schlecht aussehen und schiebt lässig ein.

2:3 Orsic (85.): Tohuwabohu im spanischen Strafraum. Modric auf einmal im Fünfmeterraum, der Techniker legt zurück – Budimir scheitert zunächst aus kürzester Distanz, der Versuch von Orsic ist dann aber für einen Moment hinter der Linie. Schiedsrichter Cakir bekommt ein Signal und zeigt zur Mittellinie.

3:3 Pasalic (90.+2): Wieder ist es Orsic, der auf Linksaußen sträflich alleine gelassen wird. Er legt sich den Ball auf den rechten Fuß, seine Flanke findet in der Mitte den ebenfalls ungedeckten Pasalic.

3:4 Morata (100.): Olmo sieht Morata im Strafraum und bringt den Ball vom rechten Flügel in Richtung des Stürmers. Weil Brekalo sich verschätzt, kommt Morata aus wenigen Metern ungestört zum Abschluss und lässt Livakovic keine Chance.

3:5 Oyarzabal (103.): Wieder ist es Olmo, der über rechts durchbricht. Dieses Mal bedient der Leipziger Oyarzabal, der sich nicht zweimal bitten lässt.

Die Noten

Kroatien

Eingewechselt

46‘ Kramaric (4,5) für Petkovic

67‘ Orsic (1,5) für Rebic

74‘ Brekalo (4,5) für Juranovic

79‘ Budimir für Kovacic

79‘ Pasalic für Vlasic

114‘ Pasalic für Modric

Spanien

Eingewechselt

71‘ Olmo für Sarabia (2)

71‘ P. Torres für García (4)

78‘ Ruiz für Koke

78‘ Alba für Gaya

88‘ Oyarzabel für F. Torres

102‘ Rodri für Busquets