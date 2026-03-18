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Weltmeisterschaft

DFB: Kader-Premiere für Karl

Morgen gibt der DFB den Kader für die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana bekannt. Erstmals dabei ist wohl Lennart Karl.

von David Hamza - Quelle: Bild
Lennart Karl feiert sein Tor @Maxppp

Lennart Karl hat es offenbar zum ersten Mal in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft geschafft. Nach Informationen der ‚Bild‘ beruft Bundestrainer Julian Nagelsmann das 18-jährige Offensivjuwel für die anstehenden Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März).

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Die offizielle Bekanntgabe des Aufgebots soll am morgigen Donnerstag (14 Uhr) erfolgen. Noch im November hatte Karl den Sprung in den Kader verpasst, absolvierte stattdessen seine ersten beiden U21-Länderspiele.

Für den FC Bayern kommt der Linksfuß in dieser Saison auf 32 Pflichtspiel-Einsätze (sieben Tore, fünf Vorlagen). Einer möglichen WM-Teilnahme kommt Karl mit der erstmaligen DFB-Nominierung nun näher.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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