Bei Bayer Leverkusen lief am gestrigen Samstag eigentlich alles nach Plan. 4:0 siegte die Werkself gegen den SC Paderborn. Auch Malik Tillman (24), der für den zuletzt angeschlagenen Ibo Maza (20) in der Startelf stand, zeigte ein gutes Spiel und wurde bei seiner Auswechslung mit Sonderapplaus bedacht.

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Das ist alles andere als selbstverständlich, schließlich gab es in den vergangenen Wochen sogar Pfiffe von den eigenen Fans. Nach der Partie danach gefragt, was der ungewohnte Support von den Rängen mit ihm mache, reagierte der Spielmacher mit deutlichen Worten.

„Das ist mittlerweile schwer zu sagen, es ist mir relativ egal. Es ist natürlich kacke, wenn man ausgebuht wird, und am Ende des Tages macht es jetzt auch nicht mehr viel mit mir, wenn gejubelt oder mein Name gerufen wird“, zitiert die ‚Bild‘ den US-amerikanischen Nationlspieler.

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Es sind Worte, die suggerieren, dass Tillman sich von seinem eigenen Klub auf gewisse Weise schon emotional distanziert hat. Passenderweise wurde zuletzt auch immer wieder über einen baldigen Abschied des 24-Jährigen von Bayer spekuliert. Ist das Tischtuch schon zerschnitten?

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Rolfes zeigt Verständnis

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes versucht gegenüber der Bild zu beschwichtigen und zeigt Verständnis für Tillman: „Malik hat in Köln und gegen Paderborn zwei richtig gute Spiele gemacht. Seine Leistung gegen Paderborn haben die Fans mit ihrem Applaus auch honoriert. Das hatte sich Malik absolut verdient. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Jeder Spieler freut sich über Beifall, genauso tun einem auch Pfiffe weh.“

Und weiter: „Malik ist ein sensibler Spieler, den die Pfiffe beim Spiel gegen Stuttgart verletzt haben. Das ist menschlich und deshalb verstehe ich seine Aussagen nach dem Spiel gegen Paderborn. Diese Wunde muss verheilen, das wird auch noch Zeit brauchen. Aber wir stehen hinter Malik – er gibt alles und hängt sich voll rein, damit wir erfolgreich sind.“

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Die Frage, für wie lange das noch der Fall sein wird, wird aber wohl trotz dieser Worte weiterhin gestellt werden.