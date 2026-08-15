Julián Alvarez möchte in diesem Sommer unbedingt zum FC Barcelona wechseln. Wie ‚TyC Sports‘ berichtet, weigerte sich der Angreifer nun sogar, für Atlético Madrid im Vorbereitungsspiel gegen Olympique Marseille (2:1) aufzulaufen. Die Berater des 26-Jährigen haben zudem ein Krisentreffen mit Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín beantragt, um den Abgang des Argentiniers zu erzwingen.

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Alvarez wird seit Monaten von den Katalanen umgarnt. Im Februar dieses Jahres soll ihm die Atlético-Führung zugesichert haben, den Verein im Sommer verlassen zu dürfen. Trainer Diego Simeone möchte den Rechtsfuß zwar unbedingt halten, doch Alvarez hat seinen Entschluss längst gefasst. Dies soll der Weltmeister von 2022 in der vergangenen Woche auch den Anwesenden auf dem Trainingsgelände unmissverständlich mitgeteilt haben.