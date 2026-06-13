Bittere Gewissheit bei Neymar

Neymar (34/FC Santos) wird mindestens den WM-Auftakt von Brasilien gegen Marokko am morgigen Sonntag (0:00 Uhr) verpassen. Das bestätigte Nationaltrainer Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz. „Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann“, führte der 67-Jährige aus.

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Vor wenigen Tagen zeigte man sich beim Verband noch zuversichtlich, dass Neymar rechtzeitig fit werden würde. Nun droht aber womöglich doch ein längerer Ausfall. Sein letztes Länderspiel absolvierte der Edeltechniker am 18. Oktober 2023 gegen Uruguay (0:2).