18 Millionen für Gladbach-Duo?

Borussia Mönchengladbach könnte sich in diesem Sommer bei entsprechenden Angeboten von Franck Honorat und Joe Scally trennen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll das Duo zusammen rund 18 Millionen Euro in die Kassen spülen. Auch Spielmacher Kevin Stöger (32) darf bei einem passenden Angebot den Klub verlassen. Der Österreicher besitzt für die kommende Saison keine Stammplatz-Perspektive.

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Scally war im Januar 2021 für 1,8 Millionen Euro an den Niederrhein gewechselt und könnte den Fohlen nun ein sattes Transferplus einbringen. Der 23-Jährige darf den Verein bei einer Offerte ab acht Millionen Euro sofort verlassen. Der US-Amerikaner kokettiert ohnehin schon länger mit einem Wechsel in die Premier League. Bei Honorat liegt die Schmerzgrenze der Borussia derweil bei zehn Millionen Euro. Der 29-Jährige hatte seinen Wechselwunsch zuletzt in einem Interview mit der FT-Partnerseite Foot Mercato deutlich gemacht.